Кобылкин и Евкуров занялись разведением форели

Пруд очищен от мусора, приведена в порядок береговая линия. Водоем станет рекреационной зоной для местных жителей.

Акция по зарыблению водоема прошла в рамках визита Кобылкина в Ингушетию. Планируется, что Кобылкин и Евкуров обсудят актуальные экологические вопросы Северного Кавказа, посетят ряд водных объектов республики, реабилитированных по программе «Вода России».

Добавим, что сегодня же в горах Ингушетии было выпущено в живую природу 20 яков.