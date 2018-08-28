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Кобылкин и Евкуров занялись разведением форели
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Конец эпохи: решающий шаг Порошенко против России
Конец эпохи: решающий шаг Порошенко против России

Кобылкин и Евкуров занялись разведением форели 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Более тысячи мальков форели выпустили в пруд около города Сунжа министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Как передает корреспондент «ФедералПресс», водоем был реанимирован в рамках программы «Вода России».
Пруд очищен от мусора, приведена в порядок береговая линия. Водоем станет рекреационной зоной для местных жителей.
Акция по зарыблению водоема прошла в рамках визита Кобылкина в Ингушетию. Планируется, что Кобылкин и Евкуров обсудят актуальные экологические вопросы Северного Кавказа, посетят ряд водных объектов республики, реабилитированных по программе «Вода России».
Добавим, что сегодня же в горах Ингушетии было выпущено в живую природу 20 яков.
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