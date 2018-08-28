Свалку около «Обермоунджского треугольника» устроило марксовское управление культуры

Марксовская межрайонная прокуратура провела проверку по факту появления большой свалки мусорав лесу после проведения в районе фестиваля бардовской песни «Обермоунджский треугольник».

«Установлено, что управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района на земельном участке без твердого покрытия в километре юго-западнее от въезда на территорию ЧУ ДОЛ «Ровесник» организовало складирование отходов, образовавшихся после проведения фестиваля в июле 2018 года, — информирует пресс-служба прокуратуры области. — Несанкционированная свалка твердо-бытовых отходов после вмешательства межрайонной прокуратуры ликвидирована».

Кроме того, надзорный орган обнаружил, что в райцентре с 1 по 22 августа мусор с контейнерных площадок вывозили несвоевременно, «вследствие чего произошло захламление твердыми коммунальными отходами прилегающих к контейнерным площадкам территорий, в том числе жилых».

Прокуроры подчеркивают, что в этой ситуации муниципальные власти бездействовали, что привело к нарушению конституционных прав жителей на благоприятную окружающую среду.

В итоге главе Марксовского района Дмитрию Романову внесли представление об устранении нарушений.

«Мерами прокурорского реагирования удалось активизировать работу органа местного самоуправления по участию в сборе и транспортировки отходов, образующихся в городе», — замечают в ведомстве, но не информируют, полностью ли ликвидированы свалки ТБО в городе.

Напомним, после возмущения местных жителей марксовские чиновники признали, что перед «Обермоунджским треугольником» определили площадку для временного складирования бытовых отходов. В начале августа на месте свалки устроили субботник с привлечением участников фестиваля.