Путин обратил внимание Буркова на важность экологического контроля в Омской области

"Приезжаем, а на предприятие попасть не можем. Согласно федеральному законодательству, сначала (должно быть) уведомление через прокуратуру и мы попадаем в лучшем случае на предприятие через сутки-двое. Соответственно, за двое суток можно любые хвосты почистить", — сказал Бурков. Исключение, по его словам, составляет Омский НПЗ, который открыл свои двери для властей.

"Сегодня ведем переговоры с 20 предприятиями, идет очень сложно, чтобы был свободный доступ со стороны нашего министерства природных ресурсов . Мы попросили бы Вашей поддержки: Омская область будет вносить законопроект, чтобы на федеральном уровне упростить доступ на предприятия с проверками — как только есть превышение предельно допустимой концентрации тех или иных вредных веществ, а у нас их 265, которые выбрасывают в атмосферу", — обратился Бурков к Путину.

"Давайте подумаем", — ответил президент, отметив важность экологического контроля.

Президент РФ также обратил внимание, что по инициативе врио губернатора был создан Центр экологического мониторинга в регионе, для чего были внесены изменения в региональное законодательство. «Выявили уже, по-моему, в результате рейдов 90 с лишним случаев нарушений экологических требований», — отметил Путин. Бурков, в свою очередь, рассказал главе государства о работе экранов со световой картой экологического благополучия в регионе. По его словам, люди могут видеть в прямом режиме, что происходит в атмосфере.