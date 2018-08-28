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Путин обратил внимание Буркова на важность экологического контроля в Омской области
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Путин обратил внимание Буркова на важность экологического контроля в Омской области 

ТАСС 29 минут назад
ОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Александр Бурков попросил президента РФ Владимира Путина поддержать поправки, которые упростят доступ властей на предприятия при превышении ими предельно допустимого уровня выброса вредных веществ в атмосферу. Во время встречи с главой государства врио руководителя региона отметил, что в настоящее время при выявлении таких выбросов есть проблема.
"Приезжаем, а на предприятие попасть не можем. Согласно федеральному законодательству, сначала (должно быть) уведомление через прокуратуру и мы попадаем в лучшем случае на предприятие через сутки-двое. Соответственно, за двое суток можно любые хвосты почистить", — сказал Бурков. Исключение, по его словам, составляет Омский НПЗ, который открыл свои двери для властей.
"Сегодня ведем переговоры с 20 предприятиями, идет очень сложно, чтобы был свободный доступ со стороны нашего министерства природных ресурсов. Мы попросили бы Вашей поддержки: Омская область будет вносить законопроект, чтобы на федеральном уровне упростить доступ на предприятия с проверками — как только есть превышение предельно допустимой концентрации тех или иных вредных веществ, а у нас их 265, которые выбрасывают в атмосферу", — обратился Бурков к Путину.
"Давайте подумаем", — ответил президент, отметив важность экологического контроля.
Президент РФ также обратил внимание, что по инициативе врио губернатора был создан Центр экологического мониторинга в регионе, для чего были внесены изменения в региональное законодательство. «Выявили уже, по-моему, в результате рейдов 90 с лишним случаев нарушений экологических требований», — отметил Путин. Бурков, в свою очередь, рассказал главе государства о работе экранов со световой картой экологического благополучия в регионе. По его словам, люди могут видеть в прямом режиме, что происходит в атмосфере.
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