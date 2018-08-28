Минэкологии: проблему браконьерства решит заказник в Можайском округе

На рассмотрение Правительства Московской области внесен проект положения о государственном природном заказнике областного значения «Люльковский комплексный природный заказник», который был создан в 1988 году, но его границы до сих пор не уточнены, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе Министерства экологии и природопользования.

На территории заказника проживает не менее 70 видов позвоночных животных и как десятки видов растений, некоторые из которых находятся в Красной книге России

В Министерстве экологии уверены, что постановка заказника на кадастровый учет позволит эффективно бороться с браконьерством и нарушениями охранного режима территории.