Ещё
Минэкологии: проблему браконьерства решит заказник в Можайском округе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минэкологии: проблему браконьерства решит заказник в Можайском округе 

Вести Подмосковья 28 минут назад
На рассмотрение Правительства Московской области внесен проект положения о государственном природном заказнике областного значения «Люльковский комплексный природный заказник», который был создан в 1988 году, но его границы до сих пор не уточнены, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе Министерства экологии и природопользования.
На территории заказника проживает не менее 70 видов позвоночных животных и как десятки видов растений, некоторые из которых находятся в Красной книге России.
В Министерстве экологии уверены, что постановка заказника на кадастровый учет позволит эффективно бороться с браконьерством и нарушениями охранного режима территории.
Вести Подмосковья: последние новости
Минэкологии: на территории Воскресенского района ликвидировано 5 свалок В подмосковных лесах установили более 250 мусорных контейнеров Комплекс мусоропереработки в Сергиевом Посаде может уничтожить экологию Подмосковья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве150
Москва в опасности: в столицу пришла жара269
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару70
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
01:32
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:13
Россия зеркально ответит на новые санкции США
Политика
02:22
Опубликовано видео с отдыха Путина
Политика
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:38
Ракета летела в Россию случайно
Оружие Армия
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение