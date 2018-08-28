В Центр передержки животных Простар+ Департамента природопользования забрали змей 

Специалисты МЧС и полиции выехали на место, поймали пресмыкающихся и передали в Центр передержки Департамента природопользования. Забрали 2 китайских хабу, 16 гадюк обыкновенных, 2 удава мадагаскарских (конвенция СИТЕС1). Специалисты сообщили, что хабу и гадюки ядовитые виды, представляют опасность. Состояние змеи в настоящее время удовлетворительное. В настоящее время уточняются подробности инцидента. Ведется расследование.
Пресс-служба Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы