Ещё
В Центр передержки животных Простар+ Департамента природопользования забрали змей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Центр передержки животных Простар+ Департамента природопользования забрали змей 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Специалисты МЧС и полиции выехали на место, поймали пресмыкающихся и передали в Центр передержки Департамента природопользования. Забрали 2 китайских хабу, 16 гадюк обыкновенных, 2 удава мадагаскарских (конвенция СИТЕС1). Специалисты сообщили, что хабу и гадюки ядовитые виды, представляют опасность. Состояние змеи в настоящее время удовлетворительное. В настоящее время уточняются подробности инцидента. Ведется расследование.
Пресс-служба Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
Экологическая площадка "Лесные примечательности" Приостановлена деятельность асфальтобетонного завода в Троицком административном округе Уровень загрязнения воздуха в Москве 28 августа 2018 г.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве150
Москва в опасности: в столицу пришла жара269
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару70
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
01:32
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:13
Россия зеркально ответит на новые санкции США
Политика
02:22
Опубликовано видео с отдыха Путина
Политика
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:38
Ракета летела в Россию случайно
Оружие Армия
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение