Верхнеуральское МУП «Благоустройство» загрязняло реку Урал 

Дела об административных правонарушениях по статье 8.33 — нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биологических ресурсов и статье 8.41 -невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду Кодекса РФ об административных правонарушениях. возбудила Магнитогорская природоохранная прокуратура в отношении МУП «Благоустройство» из Верхнеуральска, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
В ходе прокурорской проверки установлено, что, в нарушение действующего законодательства, муниципальное предприятие, предоставляющее услуги по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод на территории Верхнеуральска, осуществляет сброс недостаточно очищенных и обезвреженных сточных вод в рыбохозяйственную реку Урал. Лабораторный анализ проб сточной воды МУП «Благоустройство» показал превышение нормативов предельно допустимых концентраций сульфатов в 1,23 раза, фенола в 16 раз, меди и цинка в 10 раз, железа в 1,3 раза. При этом предприятие не внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год и два квартала 2018 года. В адрес МУП «Благоустройство» прокуратурой внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.