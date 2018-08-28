Рубрика «Экология»/«Охрана окружающей среды» в журнале «Тара и упаковка» создана в 1990 году и с тех пор работает в каждом…

В то же время (в конце 80-х гг.), в Германии — почти 100 кг, в США — около 150 кг и в Японии не менее 200 кг отходов упаковки на душу населения в год. Причем тогда отмечалось, что объемы упаковки во всем мире постоянно растут!

По некоторым данным в современной России на душу населения приходится 50 — 80 кг отходов упаковки в год и этот объем постоянно растет!»

Журнал «Тара и упаковка»

● 2001 г. Выставка «Упаковка и окружающая среда». Организована журналом «Тара и упаковка» и Музеем упаковки совместно с фирмой DSD (разработчик и владелец торговой марки «Зеленая точка», Германия). На этой выставке широкой публике впервые в популярной форме была представлена система раздельного сбора, переработки и вторичного использования отходов упаковки.

● 2005 г. Сотрудниками журнала «Тара и упаковка» совместно с партнерами подготовлена и издана монография «Другая жизнь упаковки». В этой книге, в доступной форме рассказывается о системе раздельного сбора, переработки и вторичного использования отходов упаковки. Приводится опыт Германии и других стран ЕС по внедрению законодательства по упаковке и упаковочным отходам и т. н. «Дуальной системы», с использованием товарного знака «Зеленая точка». Рассказывается о попытках внедрения системы раздельного сбора отходов упаковка в разных регионах России…

В конце книги даны приложения:

— Библиографический список;

— Краткий терминологический словарь-справочник;

— Экологическая маркировка на упаковке (и рекомендации по применению);

— Перечень некоторых отечественных, зарубежных и международных общественных организаций — участников рынка упаковки и упаковочных отходов (с указанием сайтов, электронных адресов и телефонов).

Книга предназначена для специалистов упаковочной индустрии, экологов и может быть использована в качестве учебного пособия.

К сожалению, эта уникальная книга была издана тиражом… 500 экз. и пока не переиздавалась.

● 2006 г. Выставка «Цивилизация, экология, упаковка». В оригинальной форме представлена история производства и использования алюминиевых банок для напитков, технологии их изготовления, возможности утилизации и вторичного использования. Организована журналом «Тара и упаковка» и Музеем упаковки, совместно с крупнейшим про­изводителем алюминиевых банок в мире — фирмой «Рексам».

● 2009 — 2010 гг. Выставка «Сделай шаг в чистый мир» (экологический об­разовательный проект). Организована журналом «Тара и упаковка» и Музеем упаковки совместно с компанией «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия», при поддержке Национальной конфедерации упаковщиков и Подкомитета ТПП РФ по развитию индустрии упаковки. Представлены технологии раздельного сбора упа­ковочных отходов, их глубокой сортировки и вторичного использования.

● «Трагедия упаковки заключается в том, что в ее создание вкладывают свои усилия, свой труд — разработчики, дизайнеры, маркетологи, рекламисты, производственники и многие, многие другие специалисты и предприниматели. Но после использования по основному назначению упаковка превращается в, казалось бы, никому не нужный мусор…»

Директор Политехнического музея (1980 — 2010 гг.)

Г. Григорян

● «Отходы упаковки занимают значительную часть в общем объеме ТБО. Причем с интенсивным ростом объемов производства упаковочной продукции, появлением новых упаковочных материалов, в нашей стране соответственно растут и объемы отходов упаковки. Сегодня они в большинстве случаев вывозятся на пригородные полигоны для захоронения или сжигаются. И в том и в другом случае они загрязняют окружающую среду. К сожалению, пока общегосударственная политика по решению проблемы „Упаковка и окружающая среда“ в нашей стране отсутствует. А это в ближайшие годы может привести к очередной экологической катастрофе»

Журнал «Тара и упаковка»

● «Нет ничего странного в том, что твердые бытовые отходы, особенно от упаковки, являются такой волнующей темой. Людям не хочется даже думать о своих отходах. Мусор должен исчезать бесследно. Но добиться этого редко удается именно по тому, что общественности не хочется прилагать свои способности и изобретательность к сбору и уничтожению мусора…

Отводя глаза от мусора, люди все равно знают, что он тут. Не желая о нем думать, они все-таки смутно чувствуют неисполненное обязательство»

Томас Хайн, «Все об упаковке»

● «Пример Москвы показывает, что заинтересовать население в сдаче отсортированного вторичного сырья можно, если организовать достаточное количество приемных пунктов и назначить приемлемые цены»

Журнал «Тара и упаковка»

● «Цена любой покупки должна зависеть от стоимости переработки упаковки покупаемого продукта. Правда, если подобные программы годятся для таких развитых стран, как Нидерланды или Германия, — двух стран с традициями согласия и добрососедских отношений, то нет никаких гарантий, что они будут работать в менее сговорчивых и согласованно действующих странах»

Томас Хайн, «Все об упаковке»

● «Рабочая группа по подготовке Федерального Закона об упаковке и упаковочных отходах была создана в начале 2000 гг. в Совете Федерации . В нее входили экологи и специалисты (эксперты) упаковочной индустрии. Впервые в стране был рассмотрен проект такого Закона. Но он так и не был принят.

Через 3 года этот проект передали в Государственную Думу . Была создана новая рабочая группа. Был подготовлен новый проект Федерального Закона. И опять он по разным причинам не был принят».

По мнению экспертов журнала «Тара и упаковка», которые входили в обе рабочие группы, принятие этого Закона могло бы в значительной степени позитивно повлиять на сегодняшнюю ситуацию с отходами упаковки в России».

Журнал «Тара и упаковка»

● «Школьная программа „Формирование экологического сознания“ для детей и школьников в возрасте 8 — 13 лет разработана в начале 2000 гг. в Чешской республике , в рамках системы для стимулирования у детей бережного отношения к окружающей среде и участия в раздельном сборе отходов упаковки. Она подготовлена в сотрудничестве с Министерством окружающей среды, Министерством промышленности и торговли , а также педагогами.

Программный провожатый — забавный парень Тонда — специалист по упаковке — герой серии детских брошюр и игр. Дети могут задавать ему вопросы по электронной почте и даже познакомиться с ним на веб-странице для детей»

Эко-Ком, Чешская респулика

● «Проектом, принятым в начале 2000 гг. в Латвии предусмотрено проведение ежегодной недели „Зеленая точка“, в конце сентября. Во время этой недели проводится разъяснительная работа о важности раздельного сбора, сортировки и переработки упаковочных отходов. Формируется положительный имидж всех компаний — участниц недели „Зеленая точка“. Члены клуба, буквально ходят по домам, проводят беседы в детских садах и школах о важности раздельного сбора отходов упаковки и их переработки, организуют поездки на полигоны твердых бытовых и экскурсии на перерабатывающие предприятия, чтобы доходчивее донести до сознания населения понятие о необходимости раздельного сбора и переработки отходов упаковки»

LZP, Латвия