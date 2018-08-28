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Ярославль попал в рейтинг городов с загрязненным от свалок воздухом
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Ярославль попал в рейтинг городов с загрязненным от свалок воздухом 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Ярославль оказался в середине рейтинга городов с самым загрязненным от мусорных полигонов воздухом.
Его составили эксперты портала недвижимости Domofond.ru, опираясь на мнение самих горожан. Жителям задавали вопросы о запахах рядом с домом и влиянии мусоросжигательных заводов и полигонов на состояние окружающей среды.
Аналитики выяснили, что 26,18% ярославцев испытывают дискомфорт. Самыми загрязненными городами оказались Волоколамск, Клин и Железнодорожный. Самые чистые — Владимир, Геленджик и Тюмень.
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