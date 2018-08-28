Ярославль попал в рейтинг городов с загрязненным от свалок воздухом

Ярославль оказался в середине рейтинга городов с самым загрязненным от мусорных полигонов воздухом.

Его составили эксперты портала недвижимости Domofond.ru, опираясь на мнение самих горожан. Жителям задавали вопросы о запахах рядом с домом и влиянии мусоросжигательных заводов и полигонов на состояние окружающей среды.