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Челябинское Минэкологии остановило работу компании в Магнитогорске из-за вредных выбросов
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Челябинское Минэкологии остановило работу компании в Магнитогорске из-за вредных выбросов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: АиФ
ТАСС, 28 августа. Министерство экологии Челябинской области приостановила деятельность магнитогорского предприятия ООО «Новое дело», так как оно занималось производством минерального порошка, не получив разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального министерства.
"За нарушение природоохранного законодательства приостановлена деятельность промышленного предприятия ООО «Новое дело» в Магнитогорске. Согласно материалам дела об административном правонарушении, это предприятие занималось производством минерального порошка, не получив соответствующего разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ", — говорится в сообщении.
В апреле 2017 года «Новое дело» по решению Правобережного районного суда Магнитогорска обязано было разработать и утвердить проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и получить разрешение на выбросы. Однако в июне этого года специалисты регионального Минэкологии проверили предприятие и выявили, что оно выбрасывает в атмосферный воздух загрязняющие вещества без соответствующего разрешения.
На территории ООО «Новое дело» находится 71 источник выбросов, в атмосферу поступает 14 наименований газообразных и жидких, а также семь твердых загрязняющих веществ.
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