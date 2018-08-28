Мусоровозы из Ленобласти будут «стопорить» в Карелии

Неучтенным отходам из 47-го региона в «приеме» на территории соседнего региона отказано. Об этом распорядился Артур Парфенчиков на выездном совещании, проходившем накануне в поселке Пряжа.

В администрации Ленинградской области решение главы республики Карелия понимают и поддерживают. «У нас аналогичная история с Петербургом , и надо как-то уметь соблюдать „мусорный суверенитет“, — пояснил ФедералПресс источник в правительстве региона. — Давно идет речь о создании такого важного документа, как „мусорный кодекс“, и хорошо бы он стал межрегиональным».

Источник напоминает, что Соглашение о взаимодействии между Ленобластью и Санкт-Петербургом по обращению с отходами регионы одобрили в июне 2017 года, а в декабре этот документ был утвержден областным законом. С Карелией в этом плане законодательных «завязок» нет. По информации Управления Росприроднадзора по республике Карелия, участок под Пряжей арендует ООО «Полигон», замеченный в незаконном приеме мусора из Ленобласти. По представлению природоохранной прокуратуры предприятие оштрафовано на 110 тыс. рублей.

Как ранее сообщал ФедералПресс, ещё в конце февраля 2018 года губернатор Александр Дрозденко заявил, что в Ленобласти может быть принят «мусорный кодекс». Причем во многом из-за того, что в экологическом рейтинге субъектов РФ за 2017 год Санкт-Петербург — в десятке регионов с благополучной обстановкой, а Ленобласть — на 75-й позиции. «Нам надо срочно принять закон об обороте отходов или даже „мусорный кодекс“, чтобы гарантировать прозрачность на этом рынке и обеспечить чистоту на территории области», — заявил глава региона на встрече с депутатами.