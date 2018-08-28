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Мусоровозы из Ленобласти будут «стопорить» в Карелии
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Мусоровозы из Ленобласти будут «стопорить» в Карелии 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Неучтенным отходам из 47-го региона в «приеме» на территории соседнего региона отказано. Об этом распорядился Артур Парфенчиков на выездном совещании, проходившем накануне в поселке Пряжа.
В администрации Ленинградской области решение главы республики Карелия понимают и поддерживают. «У нас аналогичная история с Петербургом, и надо как-то уметь соблюдать „мусорный суверенитет“, — пояснил ФедералПресс источник в правительстве региона. — Давно идет речь о создании такого важного документа, как „мусорный кодекс“, и хорошо бы он стал межрегиональным».
Источник напоминает, что Соглашение о взаимодействии между Ленобластью и Санкт-Петербургом по обращению с отходами регионы одобрили в июне 2017 года, а в декабре этот документ был утвержден областным законом. С Карелией в этом плане законодательных «завязок» нет. По информации Управления Росприроднадзора по республике Карелия, участок под Пряжей арендует ООО «Полигон», замеченный в незаконном приеме мусора из Ленобласти. По представлению природоохранной прокуратуры предприятие оштрафовано на 110 тыс. рублей.
Как ранее сообщал ФедералПресс, ещё в конце февраля 2018 года губернатор Александр Дрозденко заявил, что в Ленобласти может быть принят «мусорный кодекс». Причем во многом из-за того, что в экологическом рейтинге субъектов РФ за 2017 год Санкт-Петербург — в десятке регионов с благополучной обстановкой, а Ленобласть — на 75-й позиции. «Нам надо срочно принять закон об обороте отходов или даже „мусорный кодекс“, чтобы гарантировать прозрачность на этом рынке и обеспечить чистоту на территории области», — заявил глава региона на встрече с депутатами.
По данным федеральных чиновников, ежегодно в России образуется около 5 млрд тонн отходов производства и потребления. В Москве и Петербурге концентрируется около 25% общего объема коммунальных отходов РФ.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Стратегии Нижегородской области учтут экологические проблемы региона ОНФ подготовил доклад об эффективности мер по обеспечению переработки отходов «Раздельный сбор мусора в России не слишком выгоден. Но внедрять его надо»
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