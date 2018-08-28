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На борьбу с запахом сероводорода в Оренбурге потратят 50 млн рублей
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На борьбу с запахом сероводорода в Оренбурге потратят 50 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ProOren
ТАСС, 28 августа. «Оренбург Водоканал» выделит около 50 млн рублей на борьбу с неприятным запахом сероводорода, на который с начала августа жаловались жители города. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.
"На мероприятия по утилизации запахов предприятие направит порядка 50 млн рублей", — говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации со ссылкой на показания независимой экологической лаборатории центра охраны труда отметили, что превышений ПДК в санитарно-защитной зоне очистных сооружений оренбургского водоканала за последнюю неделю не наблюдалось.
В сообщении также говорится, что к наступлению следующего летнего сезона «Оренбург Водоканал» заменит установленное в этом году временное перекрытие приемной камеры на новое, полностью подавляющее запах, и смонтирует установку для очистки воздуха от примесей, скапливающихся внутри перекрытия.
Превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в 10 раз выявили в Оренбурге 6 августа. Специалисты государственной экологической службы Оренбургской области зафиксировали превышение ПДК по сероводороду от 4,6 до 10,9 раза. С 7 августа в городе ведется круглосуточный мониторинг за экологической обстановкой.
Власти Оренбургской области назвали вероятным источником сильного запаха и превышения содержания сероводорода в воздухе очистные сооружения «Оренбург Водоканала».
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