На борьбу с запахом сероводорода в Оренбурге потратят 50 млн рублей

ТАСС , 28 августа. «Оренбург Водоканал» выделит около 50 млн рублей на борьбу с неприятным запахом сероводорода, на который с начала августа жаловались жители города. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации Оренбурга

"На мероприятия по утилизации запахов предприятие направит порядка 50 млн рублей", — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации со ссылкой на показания независимой экологической лаборатории центра охраны труда отметили, что превышений ПДК в санитарно-защитной зоне очистных сооружений оренбургского водоканала за последнюю неделю не наблюдалось.

В сообщении также говорится, что к наступлению следующего летнего сезона «Оренбург Водоканал» заменит установленное в этом году временное перекрытие приемной камеры на новое, полностью подавляющее запах, и смонтирует установку для очистки воздуха от примесей, скапливающихся внутри перекрытия.

Превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в 10 раз выявили в Оренбурге 6 августа. Специалисты государственной экологической службы Оренбургской области зафиксировали превышение ПДК по сероводороду от 4,6 до 10,9 раза. С 7 августа в городе ведется круглосуточный мониторинг за экологической обстановкой.

Власти Оренбургской области назвали вероятным источником сильного запаха и превышения содержания сероводорода в воздухе очистные сооружения «Оренбург Водоканала».