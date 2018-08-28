Более трёх тысяч тонн твёрдых отходов поступило на Балаковский мусороперерабатывающий комплекс с 12 августа

С началом работы Регионального оператора на мусороперерабатывающий комплекс в городе Балаково ежесуточно доставляют на экологически безопасные обработку и захоронение до 285 тонн твёрдых коммунальных отходов, 35-40% которого составляет крупногабаритный мусор.

Общий объем отходов, который поступил на Балаковский МПК, с 12 августа — начала деятельности Регоператора, составил порядка трёх тысяч тонн. Предприятие «Управление отходами», которое входит в единую коммунальную инфраструктуру по обращению с ТКО, работает в соответствии с плановой мощностью и имеет дополнительный ресурс для увеличения объемов поступления.

Возросший примерно в три раза объем поступлений ТКО на Балаковский МПК говорит об «обелении» отрасли в результате изменения порядка обращения с ТКО и работы Регоператора. Заниматься нелегальным захоронением отходов становится невыгодно. Региональный оператор Саратовской области обеспечивает важнейшую задачу экологически безопасных обработки и захоронения вновь образуемого массива ТКО.

Важно отметить, что подрядчики Регоператора неукоснительно соблюдают Территориальную схему по обращению с ТКО и весь мусор с образовавшихся свалок направляется исключительно на лицензированные полигоны.