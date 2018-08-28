Омская область выбрала регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами

"Соглашение подписано с ООО «Магнит» на 10 лет. Региональный оператор приступает к своей деятельности с 1 января 2019 года", — сказал Шикалов.

Как отметили в правительстве региона, оператор должен до 2024 года сформировать комплексную систему обращения с ТКО и ликвидировать свалки на территории Омской области. Для этого необходимо создать инфраструктуру раздельного сбора мусора, его обработки и утилизации компонентов отходов. В администрации подчеркнули, что особое внимание будет уделено тому, чтобы не допустить резкого роста тарифа на утилизацию мусора для населения.

По словам Шикалова, оператор предоставил банковскую гарантию, что исполнит все взятые на себя обязательства. «Уже сейчас компания начинает работы по сбору всей необходимой информации, формированию команды и, по моей информации, проводит консультации с организациями, которые осуществляют сбор и транспортировку отходов. Все идет по плану», — отметил замминистра.

Проблема утилизации мусора остается актуальной для Омской области. Несмотря на то, что территориальная схема по обращению с отходами в регионе уже разработана, новые полигоны для утилизации мусора пока не созданы. Старые при этом работают без лицензии в режиме накопления мусора, поскольку других вариантов хранения отходов у региона нет.