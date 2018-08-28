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Новосибирская компания будет отвечать за омский мусор
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Новосибирская компания будет отвечать за омский мусор 

Омск Здесь 32 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Региональный Минстрой заключил соглашение с компанией «Магнит», которая стала оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Омской области. Региональное министерство строительство и ЖКК заключило соглашение с организацией, ставшей победителем конкурса по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомним, единственным участником конкурса стало ООО «Магнит» из Новосибирской области.
— Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Омской области с единственным участником конкурсного отбора ООО «Магнит», — говорится в сообщении ведомства.
Конкурсный отбор, напомним, не раз откладывался из-за жалоб в ФАС России от других предприятий по вывозу твердых бытовых отходов. Последний конкурс признан несостоявшимся, поскольку поступила всего одна заявка от «Магнита». Но антимонопольный орган рекомендовал заключить соглашение с этой компанией.
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