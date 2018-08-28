Новосибирская компания будет отвечать за омский мусор

— Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Омской области с единственным участником конкурсного отбора ООО «Магнит», — говорится в сообщении ведомства.