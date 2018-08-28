В подмосковных лесах установили более 250 мусорных контейнеров

Более 250 контейнеров для сбора мусора было установлено на территории подмосковных лесов, сообщила Татьяна Витушева, глава Госадмтехнадзора.

С целью установки контейнеров для мусора в Московской области были выбраны два оператора по вывозу твердых коммунальных отходов и достигнутое число установленных баков — их совместная заслуга.

Первый из них — региональный оператор «Спецтранс» — уже завершил установку контейнеров, остановившись на цифре 146. Компания выбирала те участки, где чаще всего мусорили люди, и туда ставила мусорные контейнеры для упрощения сбора и вывоза отходов.

Второй — региональный оператор ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» — еще продолжает свою работу, так как к установке планируются 124 дополнительных контейнера для установления общей позитивной экологической обстановки в лесах и прилегающих к ним территорий.