В Приморье обнаружили четыре новых леопарда

Четыре новых дальневосточных леопарда зафиксировали фотоловушки в заказнике "Полтавский" в Приморье, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

"Фотоловушки, установленные на удалении не менее десяти километров от границ нацпарка "Земля леопарда", в 2018 году зафиксировали сразу несколько дальневосточных леопардов. На камерах отметились четыре редкие кошки: три взрослых особи и один котенок. Проанализировав данные WWF, сотрудники "Земли леопарда" выяснили, что для науки зафиксированные хищники являются абсолютно новыми членами краснокнижного семейства", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ранее фотоловушки не фиксировали этих кошек в национальном парке: рисунки пятен на их шкурах не совпадают ни с одним "паспортом" известных леопардов.