Ещё
В Приморье обнаружили четыре новых леопарда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье обнаружили четыре новых леопарда 

РИА Новости 1 час назад
Четыре новых дальневосточных леопарда зафиксировали фотоловушки в заказнике "Полтавский" в Приморье, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
"Фотоловушки, установленные на удалении не менее десяти километров от границ нацпарка "Земля леопарда", в 2018 году зафиксировали сразу несколько дальневосточных леопардов. На камерах отметились четыре редкие кошки: три взрослых особи и один котенок. Проанализировав данные WWF, сотрудники "Земли леопарда" выяснили, что для науки зафиксированные хищники являются абсолютно новыми членами краснокнижного семейства", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ранее фотоловушки не фиксировали этих кошек в национальном парке: рисунки пятен на их шкурах не совпадают ни с одним "паспортом" известных леопардов.
Последние новости
Россию предложили поделить на четырнадцать макрорегионов NBC показал танец мужчин после новости о смерти Маккейна Американцы испытывают зависть и страх к "путинскому золоту"
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве150
Москва в опасности: в столицу пришла жара269
Во Флориде произошла «массовая стрельба»220
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару67
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение