Более 50 кубометров мусора вывезли из лесов Дмитровского округа во время субботников

Штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора провел в Дмитровском округе лесные субботники, во время которых участники вывезли свыше 50 кубометров мусора, сообщила в понедельник руководитель Госадмтехнадзора Татьяна Витушева

Штаб создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева . Цель его работы — оперативно выявлять и ликвидировать появившиеся скопления отходов, а также организовывать профилактическую работу, направленную на предупреждение повторного появления навалов.

«Участие в субботниках приняли представители Госадмтехнадзора, государственного казенного учреждения «Мособллес», государственного автономного учреждения «Центрлесхоз» и сотрудники мусоровывозящих компаний «Дмитров-Эко» и ООО «Граф». Собрали и вывезли более 50 кубометров бытового мусора, территорию в 110 квадратных метров очистили и привели в порядок», — сказала Витушева.

У деревни Кузнецово сельского поселения Якотское на старой лесной дороге организовали уборку силами Тимоновского участкового лесничества. На окраине леса обнаружили навалы бытового и строительного мусора. Общими усилиями собрали в бункер и вывезли 19 кубометров мусора.

На другом участке леса, в районе деревни Дмитровка сельского поселения Габовское, в субботнике приняли участие сотрудники Озерецкого участкового лесничества. Недалеко от полосы отвода автодороги, рядом с беседкой для отдыха автолюбителей обнаружили свалку строительного мусора. Усилиями общественников вывезли более 30 кубометров мусора.

С момента создания штаба в Дмитровском округе выявили 162 свалки и навала мусора, а ликвидировали уже более 120 навалов мусора общим объемом 1,9 тысячи кубометров. Работа по выявлению и ликвидации свалок и навалов мусора продолжается в штатном режиме, субботники в лесах будут проводиться и дальше.