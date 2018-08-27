Свыше 250 мусорных контейнеров установили в лесах Подмосковья

Для установки мусорных контейнеров в Подмосковье выбраны два оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, всего на данный момент оба установили более 250 контейнеров для сбора мусора, сообщила в понедельник глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева

Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Спецтранс» уже завершил установку контейнеров в подмосковных лесах.

«На сегодняшний день компанией установлено в подмосковных лесах 146 мусорных контейнеров. В качестве мест их размещения выбраны те участки, что наиболее страдали от замусоривания. Появление на проблемных территориях контейнеров для сбора и вывоза отходов позволит предотвратить появление здесь мусора и облегчит его вывоз», — сказала Витушева.

Она также добавила, что установку контейнеров осуществляет и второй региональный оператор Подмосковья ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«На сегодняшний день компания дополнительно установила свыше 120 контейнеров. Еще к установке планируются 124 контейнера. Их появление позитивно скажется на состоянии лесов и прилегающих к ним территорий», — пояснила руководитель штаба.