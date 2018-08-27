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Свыше 250 мусорных контейнеров установили в лесах Подмосковья
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Свыше 250 мусорных контейнеров установили в лесах Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Для установки мусорных контейнеров в Подмосковье выбраны два оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, всего на данный момент оба установили более 250 контейнеров для сбора мусора, сообщила в понедельник глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.
Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Спецтранс» уже завершил установку контейнеров в подмосковных лесах.
«На сегодняшний день компанией установлено в подмосковных лесах 146 мусорных контейнеров. В качестве мест их размещения выбраны те участки, что наиболее страдали от замусоривания. Появление на проблемных территориях контейнеров для сбора и вывоза отходов позволит предотвратить появление здесь мусора и облегчит его вывоз», — сказала Витушева.
Она также добавила, что установку контейнеров осуществляет и второй региональный оператор Подмосковья ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».
«На сегодняшний день компания дополнительно установила свыше 120 контейнеров. Еще к установке планируются 124 контейнера. Их появление позитивно скажется на состоянии лесов и прилегающих к ним территорий», — пояснила руководитель штаба.
В Подмосковье в конце июня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева создали штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов, его руководителем является начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. В состав штаба входят представители областного министерства экологии и природопользования, министерства экономики и финансов Московской области, комитета лесного хозяйства и региональных операторов по вывозу твердых бытовых отходов.
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