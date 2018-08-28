250 мусорных контейнеров появилось в подмосковных лесах

В Подмосковье установлено более 250 контейнеров для сбора мусора. Для этого были выбраны два оператора по вывозу твердых бытовых отходов, сообщило РИАМО.
В лесах московского региона специалисты ООО «Спецтранс» завершили установку 146 мусорных контейнеров. Глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева уточнила, что для размещения выбирали участки, наиболее подверженные замусориванию.
«Появление на проблемных территориях контейнеров для сбора и вывоза отходов позволит предотвратить появление здесь мусора и облегчит его вывоз», — подчеркнула Витушева.
Второй региональный оператор — ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» — установил более 120 контейнеров. В лесополосе должны появиться еще 124.
«Их появление позитивно скажется на состоянии лесов и прилегающих к ним территорий», — пояснила руководитель ведомства.