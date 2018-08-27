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В Москве начали формировать программу экологического развития
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В Москве начали формировать программу экологического развития 

RT на русском 4 часа назад
В российской столице начали формировать программу экологического развития, сообщает «Вечерняя Москва».
Как заявил мэр Сергей Собянин на встрече с экологическими экспертами, большие города изначально имеют проблему экологии.
«Мы перестали замечать над городом в январе и декабре «тёмную шапку», которая висела над городом в самые низкие температуры», — отметил он.
По его словам, решение по оптимизации всех энергосистем города позволило меньше тратить газа и отказаться от мазута.
Собянин также напомнил о модернизации Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.
Важной темой он назвал систему, связанную с раздельным сбором мусора, а также ситуацию с зелёным фондом.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ликвидировали 830 несанкционированных свалок и навалов мусора за неделю.
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