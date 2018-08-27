На Кубани директора предприятия будут судить за порчу земли из-за разлива нефтепродуктов

В Крымском районе руководитель предприятия предстанет перед судом по обвинению в порче земли в результате разлива нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Согласно материалам дела, предприятие осуществляет деятельность в сфере обращения отходов I-IV класса опасности. По версии следствия, в конце июля 2017 года директор не обеспечил безопасные для окружающей среды условия временного накопления отходов, что привело к разливу нефтепродуктов из емкости для нагрева. Данный факт 2 августа 2017 года установила выездная комиссия регионального управления Росприроднадзора. Как полагает следствие, аналогичная ситуация повторилась 31 января 2018 года. Общая площадь загрязнения превысила 680 кв. метров.

«Вследствие оказанного негативного воздействия на почвенно-геологический объект — землю, природной окружающей среде нанесен вред, в виде непригодности дальнейшего использования по назначению», — отметили в пресс-службе.

Собственнику земель — администрации Крымского района был причинен материальный ущерб на общую сумму более 5 млн рублей. Уголовное дело в отношении директора возбуждено по ст. 254 УК РФ (Порча земли). В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.