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Свалку мусора в Пряже взяли под круглосуточное наблюдение
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Свалку мусора в Пряже взяли под круглосуточное наблюдение 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Сотрудники Пряжинского лесничества и местные активисты следят за тем, чтобы отходы из Ленобласти не попадали в Карелию.
На свалке ТКО в Пряже организовано круглосуточное дежурство. Оператору по размещению отходов предъявляется иск о приостановлении деятельности, сообщает пресс-секретарь Главы Республики Карелия Марина Кабатюк
По итогам выезда в Пряжинский район на территорию свалки Глава Карелии дал поручение ужесточить контроль за ввозом мусора из Ленобласти и подготовить иск о понуждении ООО «Полигон» к вывозу незаконно транспортированных отходов и возмещению ущерба, нанесенного экологии региона,
— говорится в сообщение.
Напомним, 24 августа свалку ТКО, расположенную в 1 км от Пряжи, посетил Глава Карелии и представители надзорных органов. Поводом для выезда стала информация по результатам проверок о том, что оператор по размещению отходов ООО «Полигон» в разрез природоохранного законодательства и территориальной схемы обращения с отходами принимает на своей свалке мусор из Ленинградской области.
Подробности об этой поездке читайте в нашем фоторепортаже «Пряжу завалили мусором из Ленобласти при бездействии властей».
В настоящий момент по поручению Главы Карелии сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии РК совместно с представителями Пряжинского лесничества и активистами из числа местных жителей организовано круглосуточное дежурство на въезде на свалку для предотвращения сброса отходов, поступающих из других субъектов РФ.
Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой в адрес Управления Росприроднадзора по республике Карелия направлено требование о проведении внеплановой проверки ООО «Полигон» на предмет соблюдения лицензионных требований. Управлением Росприроднадзора подготовлено к предъявлению исковое заявление о приостановлении деятельности ООО «Полигон» в части ввоза отходов из другого региона.
По итогам выездного совещания 24 августа Глава Карелии также дал поручение определить объемы ввезенного мусора и подготовить иск о понуждении ООО «Полигон» к его вывозу. В исполнение данного поручения началось изучение информации от системы «Платон» о всех транспортных средствах, перевозящих отходы из других субъектов РФ на территорию свалки. «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по Республике Карелия на текущей неделе проведет обследование свалки на предмет наличия опасных отходов, запрещенных к захоронению на свалках, в том числе медицинских отходов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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