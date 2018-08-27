В Майкопе состоялся общегородской субботник

Майкопе состоялся общегородской субботник, который проводился в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Россия».

В «зеленом десанте» приняли участие сотрудники городской администрации, трудовые коллективы предприятий и организаций, представители общественности, волонтеры. Они очистили от мусора и сорной растительности берега и склоны реки Белой, лесополосы и зоны отдыха у водоемов.

В ходе генеральной уборки было ликвидировано 29 замусоренных участков и несанкционированных свалок, вывезено на полигон ТБО более 300 кубометров мусора. Для этих целей было привлечено порядка 16 единиц специальной техники.