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В Майкопе состоялся общегородской субботник
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В Майкопе состоялся общегородской субботник 

АиФ Адыгея 1 час назад
В Майкопе состоялся общегородской субботник, который проводился в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Россия».
В «зеленом десанте» приняли участие сотрудники городской администрации, трудовые коллективы предприятий и организаций, представители общественности, волонтеры. Они очистили от мусора и сорной растительности берега и склоны реки Белой, лесополосы и зоны отдыха у водоемов.
В ходе генеральной уборки было ликвидировано 29 замусоренных участков и несанкционированных свалок, вывезено на полигон ТБО более 300 кубометров мусора. Для этих целей было привлечено порядка 16 единиц специальной техники.
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