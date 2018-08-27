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Приостановлена деятельность асфальтобетонного завода в Троицком административном округе
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Приостановлена деятельность асфальтобетонного завода в Троицком административном округе 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2 часа назад
По итогам проверки прокуратурой Троицкого административного округа города Москвы в отношении ООО «АБЗ Троицк» были возбуждены дела об административном правонарушении — за выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения — по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ, за отсутствие платы за негативное воздействие на окружающею среду — по ст.8.41 КоАП РФ, за незаконное пользование недрами — по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ, за загрязнение вод в границах природного комплекса города Москвы — по ст.4.3 КоАП г. Москвы.
В настоящее время руководство завода ООО «АБЗ Троицк» приняло решение о приостановке деятельности до получения разрешительной документации и устранения выявленных нарушений, о чем уведомило Департамент природопользования.
Пресс-служба Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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