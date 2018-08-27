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Росприроднадзор в Карелии оштрафовал владельца свалки, куда свозили мусор из Ленобласти
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Росприроднадзор в Карелии оштрафовал владельца свалки, куда свозили мусор из Ленобласти 

ТАСС 3 часа назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 27 августа. /ТАСС/. Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Карелии оштрафовало за многочисленные нарушения при обращении с отходами на 100 тыс. рублей ООО «Полигон» — владельца свалки в поселке Пряжа, куда свозили мусор из соседней Ленинградской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщил руководитель ведомства Георгий Кузнецов.
"Мы вынесли решение по итогам административному расследованию. Мы юридическое лицо ООО «Полигон» наказали на 100 тыс. рублей, должностное лицо — на 10 тыс. рублей", — сказал Кузнецов.
По его словам, в отношении компании ранее проводилась проверка, по результатам которой возбудили производства по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».
Кузнецов отметил, что владелец мусорного полигона нарушал требования по его содержанию, вокруг сбора мусора отсутствовал котлован, частично не было ограждения, не проводилась изоляция слоя отходов, за территорией свалки находился неубранный мусор. «Мусор на полигон завозился из Ленинградской области. Территориальная схема обращения с отходами в Карелии не предусматривает завоз мусора с других субъектов», — отметил он.
Как рассказали ТАСС в природоохранной прокуратуре, компании «Полигон» вынесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, в том числе о прекращении приема отходов из других субъектов. Директор фирмы Евгений Семыкин сказал, что поставка отходов из Ленинградской области прекратилась.
Ранее карельское отделение ОНФ сообщило, что на свалку в Пряжу ежедневно привозят твердые коммунальные отходы до 20 мусоровозов из соседнего региона. На мусорный полигон жалуются местные жители. По данным МВД по Карелии, днем 22 августа неизвестные обстреляли мусоровоз на свалке, водитель не пострадал.
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