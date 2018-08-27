«Будущее Арктики». Волонтеры очистили Ямал от 3 тысяч кубометров отходов

Это 158 волонтеров из Салехарда Надыма , Нового Уренгоя, Тарко-Сале , Муравленко, Ноябрьска, Губкинского и Тазовского района. Они 176 раз выходили на уборку городских и сельских территорий. В общей сложности собрано более 3000 кубических метров различных отходов.

Нововведением этого года стали ГЛОНАСС-трекеры или так называемый жучки-шпионы. С их помощью удалось отследить вывоз мусора не на специальные полигоны, а также применить к нарушителям меры наказания. Так, провели 56 мероприятий по общественному мониторингу в отношении управляющих компаний, процедуры и сроков вывоза мусора на полигоны. Три обращения по фактам нарушения экологического законодательства направили в контролирующие надзорные органы.

В минувшие выходные экодружины региона вышли на заключительную в этом сезоне уборку. Так, в Салехарде в субботнике приняли участие глава администрации Салехарда Иван Кононенко , председатель комитета Заксобрания Ямала по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад , волонтеры проекта «Будущее Арктики» и активные партийцы. С территории около дачного некоммерческого товарищества «Надежда» вывезли несколько «КамАЗов» строительного и бытового мусора. Это диваны, шкафы, доски, арматуру и прочее. При этом, по словам волонтеров, примерно месяц назад они уже приезжали на эти места для уборки, но ситуация с незаконной свалкой повторяется, хотя официальная процедура вывоза мусора на санкционированный полигон не является обременительной.

«Только в нынешнем сезоне в рамках проекта «Будущее Арктики» на территории Салехарда проведено 20 подобных очисток. Этой уборкой мы закрываем текущий год. Хочется напомнить горожанам, что Салехард — наш город и каждому приятно выехать на природу, а не на кучи мусора. Уважайте свой город и его окрестности», — подчеркнул Эдуард Яунгад.