«Будущее Арктики». Волонтеры очистили Ямал от 3 тысяч кубометров отходов 

На Ямале активисты экологического проекта «Будущее Арктики» подвели итоги сезона. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в региональном отделении партии «Единая Россия», за два летних месяца в уборке приняли участие 9 экодружин.
Это 158 волонтеров из Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Муравленко, Ноябрьска, Губкинского и Тазовского района. Они 176 раз выходили на уборку городских и сельских территорий. В общей сложности собрано более 3000 кубических метров различных отходов.
Нововведением этого года стали ГЛОНАСС-трекеры или так называемый жучки-шпионы. С их помощью удалось отследить вывоз мусора не на специальные полигоны, а также применить к нарушителям меры наказания. Так, провели 56 мероприятий по общественному мониторингу в отношении управляющих компаний, процедуры и сроков вывоза мусора на полигоны. Три обращения по фактам нарушения экологического законодательства направили в контролирующие надзорные органы.
В минувшие выходные экодружины региона вышли на заключительную в этом сезоне уборку. Так, в Салехарде в субботнике приняли участие глава администрации Салехарда Иван Кононенко, председатель комитета Заксобрания Ямала по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад, волонтеры проекта «Будущее Арктики» и активные партийцы. С территории около дачного некоммерческого товарищества «Надежда» вывезли несколько «КамАЗов» строительного и бытового мусора. Это диваны, шкафы, доски, арматуру и прочее. При этом, по словам волонтеров, примерно месяц назад они уже приезжали на эти места для уборки, но ситуация с незаконной свалкой повторяется, хотя официальная процедура вывоза мусора на санкционированный полигон не является обременительной.
«Только в нынешнем сезоне в рамках проекта «Будущее Арктики» на территории Салехарда проведено 20 подобных очисток. Этой уборкой мы закрываем текущий год. Хочется напомнить горожанам, что Салехард — наш город и каждому приятно выехать на природу, а не на кучи мусора. Уважайте свой город и его окрестности», — подчеркнул Эдуард Яунгад.
Напомним, экологический проект «Будущее Арктики» стартовал на Ямале в 2017 году по инициативе депутата Государственной Думы РФ Владимира Пушкарева. В этом сезоне он также принимал участие в уборках и общественном мониторинге. В этом году с 23 июня волонтеры очищали места времяпрепровождения и отдыха северян, побережья и лесные зоны практически во всех городах и районах.