Кандидат в мэры Москвы М. Дегтярев встретился с представителями шведской компании для обсуждения экологии

«Мы сегодня с большим интересом услышали шведский опыт сбора, переработки мусора и выработки из него энергии. В Швеции абсолютно вся энергетика сегодня снабжается сырьем из мусора. Мне кажется, что это было бы самым оптимальным вариантом решения мусорной проблемы Москвы и Подмосковья . Московская агломерация сегодня производит 20% всего российского мусора», — сказал М. Дегтярев.

Он пояснил, что предложенная шведскими инженерами технология позволяет уничтожать мусор с нулевым выбросом вредных веществ. «Предложенная технология после сортировки мусора позволяет его сжечь в специальной печи, которая ничего, кроме углекислого газа не выбрасывает, и выработать тепло и электроэнергию для близлежащих кварталов. Мы обязаны сделать Москву экологически чистым городом и пионером, пилотом в вопросе современной переработки мусора. Сеть таких теплоэлектростанций могла бы решить мусорную проблему в течение одного года — двух лет», — подытожил кандидат.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.