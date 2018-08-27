Ещё
Кандидат в мэры Москвы М. Дегтярев встретился с представителями шведской компании для обсуждения экологии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина заподозрила Россию в провокации бунтов
Украина заподозрила Россию в провокации бунтов

Кандидат в мэры Москвы М. Дегтярев встретился с представителями шведской компании для обсуждения экологии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Кандидат на должность мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев провел встречу с представителями шведской компании Flexus Balasystem для обсуждения экологии столицы и переработки мусора, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Мы сегодня с большим интересом услышали шведский опыт сбора, переработки мусора и выработки из него энергии. В Швеции абсолютно вся энергетика сегодня снабжается сырьем из мусора. Мне кажется, что это было бы самым оптимальным вариантом решения мусорной проблемы Москвы и Подмосковья. Московская агломерация сегодня производит 20% всего российского мусора», — сказал М. Дегтярев.
Он пояснил, что предложенная шведскими инженерами технология позволяет уничтожать мусор с нулевым выбросом вредных веществ. «Предложенная технология после сортировки мусора позволяет его сжечь в специальной печи, которая ничего, кроме углекислого газа не выбрасывает, и выработать тепло и электроэнергию для близлежащих кварталов. Мы обязаны сделать Москву экологически чистым городом и пионером, пилотом в вопросе современной переработки мусора. Сеть таких теплоэлектростанций могла бы решить мусорную проблему в течение одного года — двух лет», — подытожил кандидат.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Электронное портфолио директора школы представят на форуме «Город образования» на ВДНХ Деятельность асфальтобетонного завода в ТиНАО приостановлена из-за вредных выбросов СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела несовершеннолетней девочки в центре Москвы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве149
Москва в опасности: в столицу пришла жара276
Во Флориде произошла «массовая стрельба»219
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару61
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
01:09
Германия вознамерилась трезво посмотреть на США
США В мире
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение