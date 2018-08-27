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В Москве приостановлена работа асфальтобетонного завода из-за выброса вредных веществ
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В Москве приостановлена работа асфальтобетонного завода из-за выброса вредных веществ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Деятельность асфальтобетонного завода в Троицком административном округе Москвы приостановлена из-за выбросов вредных веществ в атмосферу без разрешительной документации. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В настоящее время руководство завода ООО «АБЗ Троицк» приняло решение о приостановке деятельности до получения разрешительной документации и устранения выявленных нарушений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе совместной проверки департамента и прокуратуры деятельности ООО «АБЗ Троицк», установлено, что на указанном земельном участке располагается асфальтовый завод, который осуществляет выбросы вредных веществ, не имея разрешительной документации на выброс.
Прокуратура Троицкого административного округа возбудила в отношении ООО «АБЗ Троицк» несколько дел об административных правонарушениях, в том числе за выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения, за отсутствие платы за негативное воздействие на окружающею среду, за незаконное пользование недрами, за загрязнение вод в границах природного комплекса города Москвы.
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