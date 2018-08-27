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Деятельность асфальтобетонного завода в ТиНАО приостановлена из-за вредных выбросов
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Деятельность асфальтобетонного завода в ТиНАО приостановлена из-за вредных выбросов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с прокуратурой Троицкого административного округа Москвы была проведена проверка деятельности ООО «АБЗ Троицк», в ходе которой установлено, что на указанном земельном участке располагается асфальтовый завод, который осуществляет выбросы вредных веществ, не имея разрешительной документации на выброс», — говорится в сообщении.
Как уточняется, по итогам проверки прокуратурой Троицкого административного округа Москвы в отношении ООО «АБЗ Троицк» были возбуждены дела об административном правонарушении — за выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения — по ч. 1 ст. 8. 21 КоАП РФ, за отсутствие платы за негативное воздействие на окружающею среду — по ст. 8.41 КоАП РФ, за незаконное пользование недрами — по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ, за загрязнение вод в границах природного комплекса Москвы — по ст. 4.3 КоАП Москвы.
«В настоящее время руководство завода ООО «АБЗ Троицк» приняло решение о приостановке деятельности до получения разрешительной документации и устранения выявленных нарушений, о чем уведомило департамент природопользования», — резюмировали в ведомстве.
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