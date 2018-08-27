Вторая жизнь мусора

Национальный проект, согласно которому регион может стать одной из площадок нашей страны, где появятся кластеры для переработки мусора, сейчас находится на рассмотрении.

Экологические проекты области

Экотехнопарки могут помочь уменьшить количество полигонов для сбора мусора и увеличить объемы сжигаемых отходов.

Отметим, что это не единственный из экопроектов, которые планируют реализовать в области. Ранее «Уральский рабочий» писал о том, что вокруг Екатеринбурга собираются построить пять новейших мусороперерабатывающих заводов. По словам вице-мэра Андрея Корюкова, на данный момент уже есть предварительная договоренность между властями Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы о площадке для первого совместного завода. Вероятнее всего, он разместится в поселке Первомайском

Проекты по охране окружающей среды дают свои плоды — недавно Свердловская область была признана лучшей в Уральском федеральном округе по утилизации мусора, в регионе уничтожается больше всего отходов. Кроме того, область заняла второе место в рейтинге российского Минприроды по переработке пластика. В областном департаменте информационной политики сообщили, что при составлении рейтинга учитывалась информация, предоставленная предприятиями, по переработке пластмассы — тары, пакетов, пластика.

Была гора бутылок — стала скамейка

Уралу действительно есть чем гордиться: к примеру, под Екатеринбургом, в Арамиле, есть мусороперерабатывающий завод, который полностью преобразует пластик. Предприятие делает из выброшенных на свалку игрушек, пакетов, бутылок и другого хлама новые вещи — пластиковые скамейки, беседки, детские горки и многое другое.

А на екатеринбургском мусоросортировочном заводе на Широкой Речке давно действует система сепарации отходов и их распределения.

— Процесс работы начинается на площадке приема отходов, где разгружают мусоровозы. Затем от общей массы мусора отделяют крупные фрагменты — деревянные балки, металлические уголки, арматуру или элементы мебели. Убирать их необходимо потому, что они могут повредить ленту, по которой движутся отходы, — рассказали на екатеринбургском мусоросортировочном заводе. — Далее мусор поступает на наклонный цепной конвейер и подается на ленточный роликовый конвейер предварительной сортировки. Там шесть рабочих отделяют негабаритный мусор, попавший на линию, разрывают пакеты с бытовыми отходами.

Кабины предварительной и основной сортировки оснащены системами вентиляции, освещения, отопления, автоматического тушения пожара. На холодный период времени предусмотрен поддув теплого воздуха через систему вентиляции. В нерабочее время кабины обрабатываются излучением бактерицидных ламп. Конечный этап всей цепочки работы мусоросортировочного завода — выход обвязанного проволокой брикета вторсырья, который обязательно взвешивается и маркируется. В процессе сортировки мусор делится на несколько основных групп — макулатура, стеклобой и стеклобутылка, пластики, лом и отходы черных и цветных металлов.

Виртуальные мусорки

Четыре года назад в Сети появилась карта контейнерных площадок Екатеринбурга. Ознакомиться с ней можно на официальном городском портале. Электронную карту разработали и внедрили специалисты комитета по экологии и природопользованию горадминистрации. Сделано это было, чтобы любой пользователь Сети, собираясь вынести мусор, мог узнать, где ближе всего расположена контейнерная площадка. Ее точный адрес, информация о собственнике и обслуживающей организации отображена на карте, есть и поисковик.

— База данных содержит более двух с половиной тысяч объектов, на интерактивной карте есть и все мусорные площадки, предусматривающие возможность раздельного сбора бытовых отходов, — рассказали в городской администрации. — Всего в Екатеринбурге таких более 300. Например, в Ленинском районе они расположены на улице Павла Шаманова, 24, в Железнодорожном — на улице Зеленой, 1, в Октябрьском — на Лагерной, 5 и т.д. На таких площадках стоят зеленые и оранжевые контейнеры: первые предназначены для сбора пищевых отходов, вторые — для бумаги, пластика, стекла и металла.

Вместе с тем контейнеры часто заполняются как попало. У многих нет привычки сортировать мусор, отделяя пищевые отходы от всех остальных. Чаще всего они скидывают отходы в первый попавшийся бак, не обращая внимания на его цвет.

Жанна МАЙОРОВА Фото: Анна ХРАНОВСКАЯ, Екатерина ЧАГАЕВА / ekburg.ru