В центре молодежного парламентаризма провели встречу ко Всемирному дню чистоты

15 сентября Россия принимает участие во Всемирном дне чистоты «Сделаем!». Это экологическая акция, цель которой — объединить граждан в одну команду для очистки страны от мусора и сохранения устойчивой чистоты.

«Уборка — это первый простой шаг, который понятен всем, и детям, и взрослым. «Встал поутру — приведи в порядок планету», как писал Сент-Экзюпери», — отметила Анна Нафиева.

Желающие присоединиться к акции, стать партнером или участником уборки, рассказать о проекте или сообщить о свалках можно зарегистрировавшись по ссылке: https://sdelaem2018.ru/.