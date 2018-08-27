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В центре молодежного парламентаризма провели встречу ко Всемирному дню чистоты
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Украина заподозрила Россию в провокации бунтов

В центре молодежного парламентаризма провели встречу ко Всемирному дню чистоты 

Каховка 3 часа назад
Фото: Каховка
15 сентября Россия принимает участие во Всемирном дне чистоты «Сделаем!». Это экологическая акция, цель которой — объединить граждан в одну команду для очистки страны от мусора и сохранения устойчивой чистоты.
«Уборка — это первый простой шаг, который понятен всем, и детям, и взрослым. «Встал поутру — приведи в порядок планету», как писал Сент-Экзюпери», — отметила Анна Нафиева.
Желающие присоединиться к акции, стать партнером или участником уборки, рассказать о проекте или сообщить о свалках можно зарегистрировавшись по ссылке: https://sdelaem2018.ru/.
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