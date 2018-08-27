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В Теплом Стане откроется экологический кружок
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В Теплом Стане откроется экологический кружок 

Наш Теплый стан 3 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
В октябре по четвергам на природной территории «Тропарево» и «Теплый Стан» (экоклассы) с 15.00 до 16.30 для учащихся образовательных учреждений начнёт работу кружок «Экологическое краеведение».
В экологическом образовании и воспитании имеет большое значение экологическое краеведение. Так как оно поможет учащимся реально познать природу своего края, выявить взаимосвязи с ней населения в прошлом и настоящем, определить местные экологические проблемы, осуществить поиск и практическую реализацию доступных для ребят путей их решения. Данное направление имеет две взаимосвязанные стороны — познание и преобразование природы родного края. Кружок поможет систематизировать базовые знания по окружающему миру, овладеть экологической культурой, природоохранной грамотностью, познать краеведческий материал.
Занятия будут проводиться по адресу: ул. Островитянова, д. 10.
Справки по телефону: 8 (495) 336-35-38, отдел экологического просвещения.
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