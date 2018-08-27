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Дистанционное спутниковое зондирование поможет Китаю контролировать смог
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Дистанционное спутниковое зондирование поможет Китаю контролировать смог 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Пекин, 27 августа /Синьхуа/ — Программа, направленная на улучшение мониторинга и контроля смога с помощью технологии дистанционного спутникового зондирования, была запущена для тех районов Китая, которые требуют особого внимания в плане борьбы с загрязнением воздуха. Об этом сообщило Министерство экологии и окружающей среды.
По заявлению министерства, решетчатая сеть мониторинга концентрации взвешенных частиц РМ2,5, т. е. основного загрязнителя атмосферного воздуха, постепенно покроет Пекин, Тяньцзинь и 26 городов в сопредельных провинциях, а также 11 городов на равнинах рек Фэньхэ и Вэйхэ и 41 город в районе дельты реки Янцзы.
С помощью технических средств, включая спутниковое зондирование, находящийся в Пекине штаб программы сможет выявить в городах, расположенных вдали от столицы, экологические проблемы и немедленно на них отреагировать, рассказал замглавы департамента экологического надзора министерства Чжао Цюньин.
"Это повысит эффективность контроля и решит проблему недостаточного количества экологических работников на обширной территории регионов, требующих особого внимания", — отметил он.
Охваченные сетью районы будут разделены на квадраты размером 3 x 3 км. Те из них, в которых будет наблюдаться более высокий уровень концентрации РМ2,5, станут приоритетными для контроля.
Уже к октябрю 2018 года Пекин, Тяньцзинь и сопредельные 26 городов должны быть включены в эту сеть, с октября — еще 11 городов, расположенных на равнинах Фэньхэ и Вэйхэ, а последними туда попадут с февраля 2019 года города дельты Янцзы, сказал Чжао Цюньин. -0-
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