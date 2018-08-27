В Москве пройдет II климатический форум городов 

В четверг, 30 августа в полдень в ТАСС пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва-Копенгаген, посвященная проведению II Климатического форума городов.
О программе экологического форума, а также о его участниках, географии и международном сотрудничестве в области развития городов и регионов в условиях изменения климата расскажут руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко, вице-президент Научно-исследовательского и проектно-изыскательского института градостроительного и системного проектирования Анна Курбатова, а также заведующий лабораторией энергосбережения Московского энергетического института, председатель комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию общественной палаты Москвы Евгений Гашо и народный артист России, певец, композитор Дмитрий Маликов.
Кроме того, в ходе пресс-конференции на связь из Копенгагена выйдет архитектор, консультант по городскому дизайну Ян Гейл.
Напомним, что II климатический форум городов пройдет 6 и 7 сентября в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
Фото: pxhere.com.