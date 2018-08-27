В Москве пройдет II климатический форум городов

В четверг, 30 августа в полдень в ТАСС пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва-Копенгаген, посвященная проведению II Климатического форума городов.

Кроме того, в ходе пресс-конференции на связь из Копенгагена выйдет архитектор, консультант по городскому дизайну Ян Гейл

Напомним, что II климатический форум городов пройдет 6 и 7 сентября в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

Фото: pxhere.com.