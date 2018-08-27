Ещё
В Москве пройдет II климатический форум городов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина заподозрила Россию в провокации бунтов
Украина заподозрила Россию в провокации бунтов

В Москве пройдет II климатический форум городов 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В четверг, 30 августа в полдень в ТАСС пройдет пресс-конференция в формате телемоста Москва-Копенгаген, посвященная проведению II Климатического форума городов.
О программе экологического форума, а также о его участниках, географии и международном сотрудничестве в области развития городов и регионов в условиях изменения климата расскажут руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко, вице-президент Научно-исследовательского и проектно-изыскательского института градостроительного и системного проектирования Анна Курбатова, а также заведующий лабораторией энергосбережения Московского энергетического института, председатель комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию общественной палаты Москвы Евгений Гашо и народный артист России, певец, композитор Дмитрий Маликов.
Кроме того, в ходе пресс-конференции на связь из Копенгагена выйдет архитектор, консультант по городскому дизайну Ян Гейл.
Напомним, что II климатический форум городов пройдет 6 и 7 сентября в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
Фото: pxhere.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Последнее дыхание лета: в Екатеринбург вновь «заглянет» жара В Стратегии Нижегородской области учтут экологические проблемы региона ОНФ подготовил доклад об эффективности мер по обеспечению переработки отходов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве149
Москва в опасности: в столицу пришла жара276
Во Флориде произошла «массовая стрельба»219
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару61
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
01:09
Германия вознамерилась трезво посмотреть на США
США В мире
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение