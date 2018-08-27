Кузбассу определили объем снижения вредных выбросов

Дмитрий Кобылкин. Угольные разрезы должны прибирать за собой, а заводы — сократить количество вредных выбросов в атмосферу на 20%. Об этом заявил во время своего визита в Кузбасс министр экологии природных ресурсов России

Как сообщает служба новостей «Радио Сибирь», чиновник напомнил, что указом президента страны Новокузнецк включен в число 12 приоритетных городов для улучшения качества воздуха. Поэтому предприятия обязаны вкладывать деньги в строительство современных очистных систем, использовать в производстве только новые технологии с высоким классом безопасности. Объем загрязняющих выбросов должен уменьшиться уже к 2024 году. Правительство для этого рассмотрит новые стимулирующие нормы для промышленников.

Соблюдать все требования природоохранного законодательства позволяет и контрольная деятельность. Дмитрий Кобылкин потребовал усиления надзора как федерального, так и регионального. По словам министра, Росприроднадзору поставлена задача усилить взаимодействие с органами прокуратуры Кемеровской области , организовать эффективное лабораторное сопровождение, по грубым нарушениям взять за практику направлять материалы в органы МВД . При этом министерство экологии и впредь будет поддерживать развитие производства и добычу полезных ископаемых.

Дмитрий Кобылкин рассказал также, что контроль за экологической обстановкой в регионе в ближайшее время станет максимально прозрачен. Например, все данные о загрязнении воздуха будут публиковаться в онлайн-режиме. А для смартфонов станет доступно приложение, которое отследит уровень экологической угрозы для владельца.

Фото: pixabay.com