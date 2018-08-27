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Кузбассу определили объем снижения вредных выбросов
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Кузбассу определили объем снижения вредных выбросов 

sibnovosti.ru 4 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Угольные разрезы должны прибирать за собой, а заводы — сократить количество вредных выбросов в атмосферу на 20%. Об этом заявил во время своего визита в Кузбасс министр экологии природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин.
Как сообщает служба новостей «Радио Сибирь», чиновник напомнил, что указом президента страны Новокузнецк включен в число 12 приоритетных городов для улучшения качества воздуха. Поэтому предприятия обязаны вкладывать деньги в строительство современных очистных систем, использовать в производстве только новые технологии с высоким классом безопасности. Объем загрязняющих выбросов должен уменьшиться уже к 2024 году. Правительство для этого рассмотрит новые стимулирующие нормы для промышленников.
Соблюдать все требования природоохранного законодательства позволяет и контрольная деятельность. Дмитрий Кобылкин потребовал усиления надзора как федерального, так и регионального. По словам министра, Росприроднадзору поставлена задача усилить взаимодействие с органами прокуратуры в Кемеровской области, организовать эффективное лабораторное сопровождение, по грубым нарушениям взять за практику направлять материалы в органы МВД. При этом министерство экологии и впредь будет поддерживать развитие производства и добычу полезных ископаемых.
Дмитрий Кобылкин рассказал также, что контроль за экологической обстановкой в регионе в ближайшее время станет максимально прозрачен. Например, все данные о загрязнении воздуха будут публиковаться в онлайн-режиме. А для смартфонов станет доступно приложение, которое отследит уровень экологической угрозы для владельца.
Фото: pixabay.com
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