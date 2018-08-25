Узбекистан предложил объявить Приаралье зоной экологических инноваций и технологий 

Ташкент, 25 августа /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала /МФСА/ предложил рассмотреть вопрос об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Об этом сообщило сегодня информагентство «УзА».
По его мнению, для обсуждения этой инициативы целесообразно в следующем году организовать специальную конференцию при поддержке ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Глобального экологического фонда. —0—