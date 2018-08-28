Концентрация загрязняющих веществ в реке Вилюй в Якутии превысила норму в сотни раз

ЯКУТСК , 28 августа. / ТАСС /. Концентрация загрязняющих веществ в реке Вилюй превысила предельные нормы в сотни раз после прорыва дамбы водохранилища промышленной компании на западе Якутии . Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. "В воде реки Вилюй концентрация взвешенных веществ [ила и песка] превысило предельно допустимую концентрацию в десятки-сотни раз", — сообщает ведомство со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора Ранее сообщалось, что резкий подъем воды в реке Ирелях из-за ливней стал причиной размыва дамб водохранилища компании «Алроса» в Мирнинском районе Якутии, что привело к загрязнению илом и песком рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй. Река Вилюй снабжает питьевой водой жителей населенных пунктов Сунтарского района. В компании «Алроса» сообщили, что в ближайшее время на территории района установят водоочистные сооружения. Региональные власти пообещали доставить в пострадавшие населенные пункты чистую питьевую воду из соседних районов.