Свыше 140 несанкционированных свалок ликвидировали в ходе субботника в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК , 25 августа. / ТАСС /. Более 140 несанкционированных свалок ликвидировано в Карачаево-Черкесии в ходе республиканского субботника, организованного в рамках экологических акций «Зеленая Россия» и «Вода России», сообщили в субботу ТАСС в управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

"По предварительным данным, 25 августа в субботнике по уборке, благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Карачаево-Черкесии участвовали около 21 тыс. человек. Очищена территория площадью более 416 га, ликвидировано 143 несанкционированных свалки, вывезено почти 473 тонны мусора", — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что особое внимание было уделено уборке территорий скверов, лесопарковых и водоохранных зон.

"Карачаево-Черкесия ежегодно участвует во всероссийских экологических проектах «Зеленая Россия» и «Вода России». Этот субботник приурочен к празднованию Дня республики, который пройдет с 7 по 8 сентября. Такие мероприятия проводятся не только с целью улучшения экологической обстановки в населенных пунктах республики, но воспитания экологической культуры у жителей", — добавил собеседник агентства.

По его словам, в республике также весной ежегодно проводится месячник по санитарной очистке и благоустройству городских и сельских территорий.