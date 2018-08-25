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Свыше 140 несанкционированных свалок ликвидировали в ходе субботника в Карачаево-Черкесии
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Свыше 140 несанкционированных свалок ликвидировали в ходе субботника в Карачаево-Черкесии 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 25 августа. /ТАСС/. Более 140 несанкционированных свалок ликвидировано в Карачаево-Черкесии в ходе республиканского субботника, организованного в рамках экологических акций «Зеленая Россия» и «Вода России», сообщили в субботу ТАСС в управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.
"По предварительным данным, 25 августа в субботнике по уборке, благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Карачаево-Черкесии участвовали около 21 тыс. человек. Очищена территория площадью более 416 га, ликвидировано 143 несанкционированных свалки, вывезено почти 473 тонны мусора", — сказал представитель ведомства.
Он отметил, что особое внимание было уделено уборке территорий скверов, лесопарковых и водоохранных зон.
"Карачаево-Черкесия ежегодно участвует во всероссийских экологических проектах «Зеленая Россия» и «Вода России». Этот субботник приурочен к празднованию Дня республики, который пройдет с 7 по 8 сентября. Такие мероприятия проводятся не только с целью улучшения экологической обстановки в населенных пунктах республики, но воспитания экологической культуры у жителей", — добавил собеседник агентства.
По его словам, в республике также весной ежегодно проводится месячник по санитарной очистке и благоустройству городских и сельских территорий.
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