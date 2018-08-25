«Сдай батарейку — спаси ежика»: В Казани расширят сбор опасных отходов

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин рассказал о первых результатах внедрения системы раздельного мусора в многоквартирных домах Авиастроительного района. Работает программа с 1 августа. До внедрения системы из 11 тысяч кубометров мусора извлекали от 7% до 8% полезных фракций. Сейчас же показатель составляет до 15%. «Мы отмечаем пока незначительное, но все же улучшение качества сортировки отходов», — сказал замруководителя исполкома. Вырос объем стекла и ПЭТ-бутылок в составе перерабатываемых отходов, а в контейнеры с желтой этикеткой теперь поступает меньше пищевых отходов. В будущем работа по организации сбора мусора расширится. В планах тиражирование сбора опасных отходов для улучшения экологической обстановки. В этой связи Гиниятуллин вспомнил известный лозунг. «Сдай батарейку — спаси ежика» — не шутка, а по-прежнему актуальный призыв», — сказал чиновник. Опасные отходы — батарейки, градусники и люминесцентные лампы, в октябре — ноябре начнут собирать в 80 контейнерах. Установят их в разных точках Казани. В том числе, 10 контейнеров — в Авиастроительном районе города. Напомним, Авиастроительный район Казани стал пилотом внедрения системы раздельного сбора мусора. Для начала оборудовали 109 контейнерных площадок, на которых установили 428 контейнеров с наклейками двух цветов — желтого и серого. Контейнеры с желтой наклейкой используются для сортируемых сухих чистых отходов, которые окажутся пригодны для промышленной переработки. В эту группу входят, например, газеты, школьные тетради, картон, стеклянные банки, битое стекло, банки от молока, металлические банки из-под напитков, полиэтиленовые пакеты ряд других предметов. В контейнеры с серой наклейкой отправляют несортируемые влажные и прочие отходы. К этой категории относятся пищевые отходы, журналы, буклеты и листовки, изделия из глянцевой бумаги, стаканчики от кофе и так далее. Отходы из первой группы контейнеров будут отправляться на сортировочные станции, а следом на переработку. Содержимое контейнеров с серой наклейкой будет захоронено на полигоне ТБО.