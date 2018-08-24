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Власти Подмосковья не планируют расширять дорогу в Приокско-Террасном заповеднике
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Власти Подмосковья не планируют расширять дорогу в Приокско-Террасном заповеднике 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Московской области опровергло сообщения о расширении или строительстве дороги на территории Государственного природного биосферного Приокско-Террасного заповедника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"По территории Приокско-Террасного заповедника проходит существующая дорога Серпухов — Данки — Турово, которая соединяет территорию Серпуховского района и городского округа Ступино, мероприятий по расширению (реконструкции) существующей дороги и строительству новых дорог на территории заповедника правительством Московской области не планируется", — сообщили ТАСС в пресс-службе минтранса Подмосковья.
Сообщения о попытке строительных работ на участке от Прилук до Медики появились в социальных сетях 23 августа. В администрации заповедника утверждают, что техника была на месте 17-19 августа, о чем рассказали жители деревни Прилуки. В заповеднике предположили, что желание расширить дорогу через заповедник и соединить две магистрали «Белгород» (Симферопольское шоссе, М-2) и «Дон» (Каширское шоссе, М-4) связано с планами по вывозу мусора на полигон под Каширу в связи с закрытием полигона «Лесная» в Серпуховском районе.
В «Мосавтодоре» пока не ответили на вопрос ТАСС о ситуации.
Приокско-Террасный заповедник находится на юге Подмосковья в Серпуховском районе, на его территории находится Центральный зубровый питомник РФ. Через северную часть заповедника проходит единственная дорога Серпухов — Данки — Турово, которая начинается от Симферопольского шоссе и заканчивается возле деревни Прилуки. Примерно в 4 км от нее начинается дорога мимо поселения Медик с выездом на Каширское шоссе.
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