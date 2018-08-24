Власти Подмосковья не планируют расширять дорогу в Приокско-Террасном заповеднике

МОСКВА , 24 августа. / ТАСС /. Правительство Московской области опровергло сообщения о расширении или строительстве дороги на территории Государственного природного биосферного Приокско-Террасного заповедника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Подмосковья. "По территории Приокско-Террасного заповедника проходит существующая дорога Серпухов — Данки — Турово, которая соединяет территорию Серпуховского района и городского округа Ступино , мероприятий по расширению (реконструкции) существующей дороги и строительству новых дорог на территории заповедника правительством Московской области не планируется", — сообщили ТАСС в пресс-службе минтранса

Сообщения о попытке строительных работ на участке от Прилук до Медики появились в социальных сетях 23 августа. В администрации заповедника утверждают, что техника была на месте 17-19 августа, о чем рассказали жители деревни Прилуки . В заповеднике предположили, что желание расширить дорогу через заповедник и соединить две магистрали «Белгород» (Симферопольское шоссе, М-2) и «Дон» (Каширское шоссе, М-4) связано с планами по вывозу мусора на полигон под Каширу в связи с закрытием полигона «Лесная» в Серпуховском районе.

В «Мосавтодоре» пока не ответили на вопрос ТАСС о ситуации.