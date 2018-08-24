В Болгарии неофициальных сборщиков мусора хотят включить в систему управления отходами

Болгарская экологическая организация Za Zemiata предложила интегрировать в систему управления отходами жителей Софии, которые зарабатывают на сборе и сортировке мусора. По данным организации таковых в столице страны более 5 тыс. человек. Активисты намерены разрушить стигму и показать, что неофициальные сборщики мусора способны помочь городу достичь цели ЕС перерабатывать половину образующихся отходов к 2020 году. Об этом сообщает AFP.

По данным активистов Za Zemiata, большинство неофициальных сборщиков — люди среднего возраста и старше. Две трети из них работают семь дней в неделю. В год они сдают на переработку от 70 тыс. до 100 тыс. т отходов. Это от 41% до 57% вторсырья, собираемого в Софии . Отходы сборщики сдают в специальные пункты, зарабатывая по €5 (10 болгарских лев) в день. Их ежемесячный доход оказывается ниже прожиточного минимума в Болгарии в €164 (321 болгарский лев). Как рассказала бывшая секретарша Пенка, она собирает нейлон, картон и зарабатывает по 2,5 болгарских лев (€1,25) в день, чтобы прокормить себя и своих кошек.

В последние годы все больше жителей самой бедной страны-члена ЕС живут за счет торговли отходами. Хотя люди помогают сортировать и перерабатывать мусор, их деятельность остается незамеченной местными властями. «Эти люди делают то, чем не занимается большинство. Давайте перестанем притворяться, что их нет», — заметила активистка Za Zemiata Евгения Ташева. Недавний национальный опрос показал, что 68% населения страны не сдают отходы на переработку. В стране установлены разноцветные контейнеры для разных видов мусора, но ими не пользуются, так как раздельный сбор не является обязательным. В результате менее трети городского мусора перерабатывается. Более 16% попадает на свалки. Из остальных отходов производят топливо. Недавно городские власти одобрили строительство нового мусоросжигательного завода.

Za Zemiata выступали против предприятия, заметив, что неофициальные сборщики могли бы повысить уровень переработки в стране. Но подобные инициативы сталкиваются с жесткой оппозицией со стороны государственных партнеров, контролирующих управление отходами. Они обвиняют неофициальных сборщиков в том, что те «мешают» работе, роясь в мусорных баках. В следующем году власти намерены перенести пункты сбора раздельных отходов на окраины, ссылаясь на жалобы жителей на шум и грязь. Za Zemiata опасается, что такое решение усугубит финансовое положение сборщиков.

"Мы подобно муравьям собираем, разделяем, зарабатывая на жизнь. Но я думаю, что мы еще делаем доброе дело. Если все закончится, мне придется просить милостыню", — рассказал AFP 60-летний сборщик.

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