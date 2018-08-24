Экологическая площадка «Лесные примечательности» 

8 сентября в парке 40-летия Победы пройдет масштабный окружной праздник. Традиционно на этом праздничном мероприятии Мосприрода представит эколого-интерактивную площадкус познавательными и творческими активностями на тему экологии и природы Москвы. На площадке гости праздника смогут поучаствовать в беспроигрышной «ЭкоЛотерее», ответив на вопросы об обитателях природных парков столицы, изготовить забавную поделку «Солнечная пчелка», которая сможет поселиться, например, в горшке с комнатным растением. Для маленьких гостей праздника будет представена игра «экоЛогические кубики», которые надо сложить в лонически верные цепочки растений и животных. Мероприятие начнется в 12.00. окончание в 18.00. Адрес: Центральный проспект, 1