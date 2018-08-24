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Ярославский НПЗ рассказал о разливе нефти
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Ярославский НПЗ рассказал о разливе нефти 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
«Нефтяное» озеро уже обследует Росприроднадзор
В Ярославле разворачивается экологическая катастрофа — на самой окраине города разлилось целое озеро нефтепродуктов. Коричневая жижа заняла уже большую площадь. Размер озера по предварительным замерам — 200 на 25 метров. На место выехали экологические активисты и спецслужбы. Мы дозвонились до нефтеперерабатывающего завода ОАО «Славнефть-ЯНОС».
— Обозначенная территория не принадлежит ОАО «Славнефть-ЯНОС», объектов предприятия на ней не располагается. Мы следим за ситуацией, специалисты завода готовы оказать содействие всем заинтересованным лицам и органам, которые задействованы в проверке информации о разливе на улице Гагарина, — ответила начальник пресс-службы Елена Мякина.
Это не вода, а коричневая жижа
Скандал с розливом дошёл уже до Госдумы. Сейчас выясняется, откуда нефтепродукты попали на землю.
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