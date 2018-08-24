Ярославский НПЗ рассказал о разливе нефти

«Нефтяное» озеро уже обследует Росприроднадзор

Ярославле разворачивается экологическая катастрофа — на самой окраине города разлилось целое озеро нефтепродуктов. Коричневая жижа заняла уже большую площадь. Размер озера по предварительным замерам — 200 на 25 метров. На место выехали экологические активисты и спецслужбы. Мы дозвонились до нефтеперерабатывающего завода ОАО «Славнефть-ЯНОС»

— Обозначенная территория не принадлежит ОАО «Славнефть-ЯНОС», объектов предприятия на ней не располагается. Мы следим за ситуацией, специалисты завода готовы оказать содействие всем заинтересованным лицам и органам, которые задействованы в проверке информации о разливе на улице Гагарина, — ответила начальник пресс-службы Елена Мякина.

Это не вода, а коричневая жижа