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Минэкологии: пруд Сергиева Посада загрязняли нечистотами
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Минэкологии: пруд Сергиева Посада загрязняли нечистотами 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
В подмосковном Сергиевом Посаде в водоем сбрасывались сточные воды — безобразие быстро прекратили экологи, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе Министерства экологии и природопользования.
Жалобы от местных жителей на факт загрязнения пруда поступали регулярно.
Экологи прибыли на место происшествия и потребовали прекращения слива нечистот. Выяснилось, что была авария на канализационно-насосной станции, которая и спровоцировала загрязнение. Сейчас водному объекту и окружающей среде ничего не угрожает.
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