Минэкологии: пруд Сергиева Посада загрязняли нечистотами

В подмосковном Сергиевом Посаде в водоем сбрасывались сточные воды — безобразие быстро прекратили экологи, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе Министерства экологии и природопользования.

Жалобы от местных жителей на факт загрязнения пруда поступали регулярно.

Экологи прибыли на место происшествия и потребовали прекращения слива нечистот. Выяснилось, что была авария на канализационно-насосной станции, которая и спровоцировала загрязнение. Сейчас водному объекту и окружающей среде ничего не угрожает.