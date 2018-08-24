Ещё
Птицы Аграханского заказника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Птицы Аграханского заказника 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Редкие кудрявые пеликаны, тонконогие цапли, дикие лебеди — на территории Аграханского заказника на побережье Каспийского моря обитают две сотни видов птиц, 40 из которых занесены в Красные книги России, Дагестана и Международного союза охраны природы.
Охраняемая территория занимает почти 40 тысяч гектаров в северной части Аграханского полуострова и акватории Аграхаского залива и является частью природного заповедника «Дагестанский».
Это настоящий птичий дом. Акватория заказника и восточное побережье полуострова — ключевые орнитологические территории международного значения. Они важны для сохранения части обитающих здесь пернатых как вида. В этих местах птицы вьют гнезда, останавливаются во время перелетов и на зимовку. Они могут чувствовать себя в безопасности: населенных пунктов на всей территории заказника нет, только редкие животноводческие фермы — кутаны.
«Это Кавказ»: последние новости
Современный полигон коммунальных отдохов откроют в Карачаево-Черкесии ко дню республики Абдулатипов: экспертный совет по Каспию может быть создан к ноябрю В горах Северной Осетии ищут троих пропавших альпинистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко опозорился на параде232
Россия готовит для США «щелчок по носу и самолюбию»116
Украинцам вынесли неутешительный вердикт91
Вскрылись коварные планы юной пассии Петросяна58
Трампа отправили в Крым135
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
08:31
Украинцам вынесли неутешительный вердикт
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение