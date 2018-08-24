Птицы Аграханского заказника

Редкие кудрявые пеликаны, тонконогие цапли, дикие лебеди — на территории Аграханского заказника на побережье Каспийского моря обитают две сотни видов птиц, 40 из которых занесены в Красные книги России Дагестана и Международного союза охраны природы.

Охраняемая территория занимает почти 40 тысяч гектаров в северной части Аграханского полуострова и акватории Аграхаского залива и является частью природного заповедника «Дагестанский».

Это настоящий птичий дом. Акватория заказника и восточное побережье полуострова — ключевые орнитологические территории международного значения. Они важны для сохранения части обитающих здесь пернатых как вида. В этих местах птицы вьют гнезда, останавливаются во время перелетов и на зимовку. Они могут чувствовать себя в безопасности: населенных пунктов на всей территории заказника нет, только редкие животноводческие фермы — кутаны.