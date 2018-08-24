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В Подмосковье начали строить первый мусороперерабатывающий завод
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В Подмосковье начали строить первый мусороперерабатывающий завод 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Московской области началось строительство первого в регионе мусороперерабатывающего завода. Комплекс компании «РТ-Инвест» появится на территории Сергиево-Посадского района. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на генерального директора компании Андрея Шипелова.
Планируется, что в комплексе будет перерабатываться порядка 500 тысяч тонн отходов в год. В строительство завода инвестируют порядка 3,5 миллиарда рублей. Его должны завершить во втором квартале 2019 года.
Поступающий на завод мусор разделят на перерабатываемые, неперерабатываемые отходы, а также органический мусор. Перерабатываемые отходы будут отсортированы и направлены на другие комплексы для рециклинга. А органика станет компостом и техническим грунтом.
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