В Подмосковье начали строить первый мусороперерабатывающий завод

МОСКВА , 24 авг — РИА Новости . В Московской области началось строительство первого в регионе мусороперерабатывающего завода. Комплекс компании «РТ-Инвест» появится на территории Сергиево-Посадского района. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на генерального директора компании Андрея Шипелова.

Планируется, что в комплексе будет перерабатываться порядка 500 тысяч тонн отходов в год. В строительство завода инвестируют порядка 3,5 миллиарда рублей. Его должны завершить во втором квартале 2019 года.

Поступающий на завод мусор разделят на перерабатываемые, неперерабатываемые отходы, а также органический мусор. Перерабатываемые отходы будут отсортированы и направлены на другие комплексы для рециклинга. А органика станет компостом и техническим грунтом.