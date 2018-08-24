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Первый мусороперерабатывающий завод начали строить в Подмосковье
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Первый мусороперерабатывающий завод начали строить в Подмосковье 

360tv.ru 41 минуту назад
Компания «РТ-Инвест», входящая в госкорпорацию «Ростех», начало строить первый в Московской области мусороперерабатывающий комплекс. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Андрей Шипелов. МПЗ появится в Сергиево-Посадском районе.
На сайте пресс-службы предприятия говорится, что в среднем оно будет перерабатывать до 500 тысяч тонн отходов в год. Весь поступающий мусор разделят по трем линиям: перерабатываемые и неперерабатываемые отходы, органический мусор.
Органику переработают в компост и технический грунт. Перерабатываемые отходы отсортируют и направят на другие предприятия для рециклинга.
Общий объем инвестиций в строительство комплекса составит 3,5 миллиарда рублей. Работы завершат во втором квартале следующего года.
Ранее сообщалось, что в Воскресенском районе Московской области продолжается строительство завода по термической переработке мусора в электроэнергию. Сейчас на месте проводят бетонирование бункера, где будут скапливаться отходы.
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