Первый мусороперерабатывающий завод начали строить в Подмосковье

Компания «РТ-Инвест», входящая в госкорпорацию «Ростех» , начало строить первый в Московской области мусороперерабатывающий комплекс. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Андрей Шипелов. МПЗ появится в Сергиево-Посадском районе.

На сайте пресс-службы предприятия говорится, что в среднем оно будет перерабатывать до 500 тысяч тонн отходов в год. Весь поступающий мусор разделят по трем линиям: перерабатываемые и неперерабатываемые отходы, органический мусор.

Органику переработают в компост и технический грунт. Перерабатываемые отходы отсортируют и направят на другие предприятия для рециклинга.

Общий объем инвестиций в строительство комплекса составит 3,5 миллиарда рублей. Работы завершат во втором квартале следующего года.

Ранее сообщалось, что в Воскресенском районе Московской области продолжается строительство завода по термической переработке мусора в электроэнергию. Сейчас на месте проводят бетонирование бункера, где будут скапливаться отходы.