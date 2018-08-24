В Сергиевом Посаде начали строить мусороперерабатывающий комплекс

"Приступили к строительству первого объекта в Сергиевом Посаде", — сказал Шипелов.

По данным пресс-службы компании, общий объем инвестиций в строительство комплекса составит 3,5 млрд рублей. Работы планируется завершить во II квартале 2019 года.

Мусороперерабатывающий комплекс сможет принимать до 450 тыс. тонн отходов в год. На нем будет три линии, которые будут принимать по 150 тыс. тонн отходов каждая: одна линия — для пригодного к переработке мусора и две линии для неперерабатываемых отходов и органического мусора. Отходы на эти линии будут привозить разными мусоровозами, чтобы содержимое контейнеров не смешивалось.

Шипелов пояснил, что органические отходы будут на месте перерабатываться в компост, пригодный для озеленения, и технический грунт, а полезные фракции будут сортироваться и направляться дальше на перерабатывающие предприятия для рециклинга. Оператор построит всего восемь таких типовых комплексов в Московской области: в Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском региональных кластерах. Ранее сообщалось, что по итогам конкурса в 2018 году «РТ-Инвест» выиграла тендеры на вывоз мусора с этих территорий.

Московская область перейдет на раздельный сбор отходов с 1 января 2019 года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора будут заниматься региональные операторы, которые будут обслуживать семь кластеров. Первоначальную сортировку делать жители Подмосковья: им предстоит разделять свои отходы на сухие (бумага, пластик, алюминий, стекло) и смешанные отходы (испачканная органикой упаковка, остатки пищи).