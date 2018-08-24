В Библиотеке № 169 юным экологам рассказали о Байкале

Сотрудники Мосприроды на базе библиотеки № 169 «Проспект» организовали детский праздник, посвященный Дню Байкала.

Юные экологи узнали, чем уникален этот природный объект, каких обитателей можно встретить только в Байкале, увидели космические снимки озера, посмотрели видеоролики, снятые с высоты птичьего полета и совместными усилиями, собрали паззл.

С 1996 года озеро Байкал внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Знать о его уникальности необходимо, чтобы сохранить эту жемчужину нашей страны.

Лекции на эту и многие другие экологические темы можно посетить в экоклассах по адресу: ул. Островитянова, 10.

За подробной информацией обращаться по телефону: 8-495-336-35-38.