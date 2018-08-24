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На Южном Урале стартует акция «Сдай макулатуру — спаси дерево»
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На Южном Урале стартует акция «Сдай макулатуру — спаси дерево» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
С 24 сентября по 26 октября 2018 года Южный Урал присоединится к всероссийской экологической акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!», передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на министерство экологии Челябинской области.
В этот период организации и жители области, собравшие более 300 килограммов макулатуры и оставившие предварительно заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф, смогут принять участие в акции. К сбору макулатуры при поддержке региональных правительств, министерств природы и образования, региональных администраций уже подключились 15 областей России, включая Московскую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Тверскую, Владимирскую, Нижегородскую, Пензенскую, Смоленскую, Орловскую, Курскую и Ростовскую, а также республики Мордовия и Башкортостан.
Цель проекта — экологическое просвещение, воспитание ответственного потребления, активной гражданской позиции и стремления сохранить окружающую среду для будущих поколений, стимулирование развития «зеленого предпринимательства».
Всероссийская акция проходит в виде соревнований между территориями. Принять участие в эко-марафоне могут все россияне, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации. Победителей и активных участников ждут денежные премии, ценные призы и почетные грамоты.
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